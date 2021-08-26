После домашних 3:0 подопечные Вернидуба сделали ставку на защиту и контратаки, поэтому неудивительно, что у Атанасиадиса было немало работы. Греческий кипер Шерифа совершил несколько впечатляющих сейвов, а порой и игроки Динамо З промахивались из роскошных позиций.

Вернидуб вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов, Зальцбург усложнил жизнь Динамо

Под занавес встречи гости даже получили возможность выиграть еще раз. Траоре вывалился на свидание с Ливаковичем, но проиграл свою дуэль. 0:0 – команда Вернидуба становится первым в истории представителем Молдовы, который сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.