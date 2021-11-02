Динамовцы могут конвертировать пренебрежительное отношение испанских журналистов в спортивную злобу и, наконец, заставить их запомнить свои имена.

Поединок 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов Динамо – Барселона в Испании под большим вниманием прессы, но местные журналисты сосредоточились исключительно на своей команде и ее проблемах. Никто не видит особой угрозы в команде Луческу, поэтому уже традиционно испанцы не тратили время на разбор киевлян и даже не проверяли правильность написания их фамилий.

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Ведущее издание Mundo Deportivo убеждено, что за центр защиты "бело-синих" будет отвечать некий "Сиорта" (очевидно, речь идет об Александре Сироте). Также в редакции MD склоняются, что Карлос Де Пена сыграет правого вингера в то же время, когда за его родной левый фланг будет отвечать Виктор Цыганков.

Журналисты Sport.es зашли еще дальше, они подвергли сомнению слова Мирчи Луческу, что Миколенко из-за травмы выпал из игры на 2 недели, и внесли Виталия в прогнозируемый стартовый состав динамовцев.

У них также Цыганков и Де Пена "решили" на один матч сменить фланги, а с фамилиями игроков полная катастрофа. По версии Sport.es за среднюю линию киевлян будет отвечать Николай ШПаренко, а на скамейке запасных нашлось место для Дениса БЕйко и Руслана НещерАта.

Стоит напомнить, что это не первый раз испанские журналисты работают непрофессионально, когда речь идет об украинском футболе. Более года назад похожие конфузы с фамилиями и составом были у них перед поединком Лиги наций Украина – Испания. Но тогда вингер Динамо Виктор "Циников" голом наказал дерзких гостей и одержал победу для комнады Шевченко. Будем надеяться, что во время матча против Барселоны на НСК Олимпийский киевляне сделают все, чтобы их имена наконец-то врезались в память испанцев.

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