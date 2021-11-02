Динамівці можуть конвертувати зверхнє ставлення іспанських журналістів у спортивну злість та нарешті змусити їх запам'ятати свої імена.

Поєдинок 4-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Барселона в Іспанії під великою увагою преси, але місцеві журналісти зосередились виключно на своїй команді та її проблемах. Ніхто не бачить особливої загрози у команді Луческу, тому вже традиційно іспанці не витрачали час на розбір киян, і навіть не перевіряли правильність написання їхніх прізвищ.

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Провідне видання Mundo Deportivo переконане, що за центр захисту "біло-синіх" відповідатиме якийсь "Сиорта" (очевидно, йдеться про Олександра Сироту). Також у редакції MD схиляються, що Карлос Де Пена зіграє правого вінгера в той же час, коли за його рідний лівий фланг відповідатиме Віктор Циганков.

Журналісти Sport.es зайшли ще далі, вони поставили під сумнів слова Мірчі Луческу, що Миколенко через травму випав з гри на 2 тижні, та внесли Віталія у прогнозований стартовий склад динамівців.

У них також Циганков та Де Пена "вирішили" на один матч помінятись флангами, а з прізвищами гравців повна катастрофа. За версією Sport.es за середню лінію киян відповідатиме Микола ШПаренко, а на лаві запасних знайшлось місце для Дениса БЕйка та Руслана НещерАта.

Варто нагадати, що це не вперше іспанські журналісти працюють непрофесіонально, коли йдеться про український футбол. Більше року тому схожі конфузи з прізвищами та складом були у них перед поєдинком Ліги націй Україна – Іспанія. Але тоді вінгер Динамо Віктор "Циніков" голом покарав зухвалих гостей та здобув перемогу для комнади Шевченка. Будемо сподіватись, що під часу матчу проти Барселони на НСК Олімпійський кияни зроблять усе, щоб їхні імена нарешті вкарбувались у пам'ять іспанців.

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