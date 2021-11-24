Молодежь Шахтера встречается с молодежью Интера. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Интер U-19 – Шахтер U-19 стартует в 15:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно прямо в этой новости. Для просмотра видео необходимо войти в свой аккаунт на uefa.com.

Стартовые составы команд

Интер U-19: Ровида – Дзанотти, Хоти, Кортиновис, Карбони – Фаббиан, Сангалли, Нундзиатини – Пексетола – Абюсо, Юргенс.

Запасные: Раймонди, Касадеи, Моретти, Фортанароса, Григар, Куратоло, Овусу.

Шахтёр U-19: Пузанков – Капинус, Козик, Фарина, Булеза – Гулько – Бако, Глущенко, Сигеев, Векленко – Гончарук.

Запасные: Твардовский, Гаврилюк, Савченко, Розпутко, Плющ, Пушкарёв, Погорелый.