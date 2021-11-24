Інтер U-19 – Шахтар U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Матч Інтер U-19 – Шахтар U-19 стартує на о 15:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна безпосередньо в цій новині.
Стартові склади команд
Інтер U-19: Ровіда – Дзанотті, Хоті, Кортіновіс, Карбоні – Фаббіан, Сангаллі, Нундзіатіні – Пексетола – Абюсо, Юргенс.
Запасні: Раймонді, Касадеї, Моретті, Фортанароса, Григар, Куратоло, Овусу.
Шахтар U-19: Пузанков – Капінус, Козік, Фарина, Булеза – Гулько – Бако, Глущенко, Сігєєв, Векленко – Гончарук.
Запасні: Твардовський, Гаврилюк, Савченко, Розпутко, Плющ, Пушкарьов, Погорілий.
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