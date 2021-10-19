Интер принимает Шериф в матче 3-го тура Лиги чемпионов. Составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция на "Футбол 24", начнется в 22:00. Прямая видеотрансляция доступна на сервисе MEGOGO.

"Коли Шериф забив Реалу, я з переляку аж матюкнувся": Юрій Вернидуб очима свого сина – зворушливе інтерв’ю

На Джузеппе Меацца приехал абсолютный и сенсационный лидер группы D. После побед над Шахтером и Реалом у Шерифа – 6 очков. Сегодня команде Вернидуба придется испытать на себе всю ярость миланского Интера. Подопечные Симоне Индзаги до сих пор не забили ни одного мяча в ЛЧ, а в 8-м туре чемпионата Италии уступили Лацио (1:3). Гранд нуждается в срочном спасении репутации.

Стартовые составы

Интер: Ханданович, Шкриняр, Де Врей, Димарко, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Джеко, Мартинес

Шериф: Челядник, Фернандо, Дуланто, Арболеда, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Кастаньеда