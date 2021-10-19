Інтер приймає Шериф у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція на "Футбол 24", розпочнеться о 22:00. Пряма відеотрансляція доступна на сервісі MEGOGO.

"Коли Шериф забив Реалу, я з переляку аж матюкнувся": Юрій Вернидуб очима свого сина – зворушливе інтерв’ю

На Джузеппе Меацца завітав абсолютний і сенсаційний лідер групи D. Після перемог над Шахтарем і Реалом у Шерифа – 6 очок. Сьогодні команді Вернидуба доведеться відчути на собі всю лють міланського Інтера. Підопічні Сімоне Індзагі досі не забили жодного м'яча в ЛЧ, а у 8-му турі чемпіонату Італії поступилися Лаціо (1:3). Гранд потребує термінового порятунку репутації.

Стартові склади

Інтер: Хандановіч, Шкріняр, Де Врей, Дімарко, Дюмфріс, Барелла, Брозовіч, Відаль, Перішіч, Джеко, Мартінес

Шериф: Челядник, Фернандо, Дуланто, Арболеда, Крістіано, Тілль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Кастаньєда