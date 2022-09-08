Интер – Бавария – 0:2 – видео голов и обзор матча
08:28 - Читати українською
Бавария довольно легко сумела победить Интер в первом туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Лерой Сане 25’
25’ Лерой Сане
Мюнхенцы преобладали на протяжении всего матча, потому победа была закономерной. Сначала Сане после роскошного паса Киммиха реализовал выход один на один с кипером.
Бавария уверенно победила Интер благодаря перформансу Сане – "нерадзурри" проиграли три из четырех последних матчей
После перерыва тот же Сане после великолепной комбинации простреливал на дальнюю штангу, но Д'Амброзио переправил мяч в свои ворота. Бавария в следующем туре Лиги чемпионов будет играть с Барселоной, Интер отправится к Виктории Пльзень.
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