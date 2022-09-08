Бавария довольно легко сумела победить Интер в первом туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Мюнхенцы преобладали на протяжении всего матча, потому победа была закономерной. Сначала Сане после роскошного паса Киммиха реализовал выход один на один с кипером.

Бавария уверенно победила Интер благодаря перформансу Сане – "нерадзурри" проиграли три из четырех последних матчей