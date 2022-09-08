Баварія доволі легко зуміла перемогти Інтер у першому турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Мюнхенці переважали протягом усього матчу, тому перемога була закономірною. Спершу Сане після розкішного пасу Кімміха реалізував вихід віч-на-віч.

Баварія впевнено перемогла Інтер завдяки перформансу Сане – "нерадзуррі" програли три з чотирьох останніх матчів

По перерві той же Сане після чудової комбінації прострілював на дальню стійку, але Д'Амброзіо переправив м'яч у свої ворота. Баварія у наступному турі Ліги чемпіонів гратиме з Барселоною, Інтер вирушить до Вікторї Пльзень.