Ікарді та Неймар поведуть боротьбу за кубок Ліги чемпіонів – заявка ПСЖ на турнір

Французький Парі Сен-Жермен оприлюднив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2019/20.
До переліку гравців, які матимуть змогу зіграти в ЛЧ, потрапили всі основні фігуранти трансферного вікна. Заявка опублікована офіційним сайтом УЄФА.
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У списку доступних гравців воротарі-новачки Кейлор Навас і Серхіо Ріко, оборонець Абду Діалло, хавбеки Андер Еррера та Ідрісса Гуйє, а також форвард Мауро Ікарді. Також до заявки парижан потрапив опальний бразильський нападник Неймар, який упродовж усього літа намагався покинути Парк де Пренс.
Відзначимо, що ПСЖ потрапив до групи A чемпіонської Ліги, в якій позмагається за вихід у плей-офф із мадридським Реалом, кривдником київського Динамо бельгійським Брюгге та турецьким Галатасараєм. Уже 18 вересня у Парижі відбудеться суперматч ПСЖ – Реал.
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