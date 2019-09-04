toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЗБІРНА УКРАЇНИ КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ікарді та Неймар поведуть боротьбу за кубок Ліги чемпіонів – заявка ПСЖ на турнір

20:52 555 Читать на русском
Ікарді та Неймар поведуть боротьбу за кубок Ліги чемпіонів – заявка ПСЖ на турнір
Мауро Ікарді / ФК Парі Сен-Жермен

Французький Парі Сен-Жермен оприлюднив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

 

До переліку гравців, які матимуть змогу зіграти в ЛЧ, потрапили всі основні фігуранти трансферного вікна. Заявка опублікована офіційним сайтом УЄФА.

Неймар розгніваний через зірваний трансфер в Барселону – бразилець вважає, що ПСЖ карає його

У списку доступних гравців воротарі-новачки Кейлор Навас і Серхіо Ріко, оборонець Абду Діалло, хавбеки Андер Еррера та Ідрісса Гуйє, а також форвард Мауро Ікарді. Також до заявки парижан потрапив опальний бразильський нападник Неймар, який упродовж усього літа намагався покинути Парк де Пренс.

Відзначимо, що ПСЖ потрапив до групи A чемпіонської Ліги, в якій позмагається за вихід у плей-офф із мадридським Реалом, кривдником київського Динамо бельгійським Брюгге та турецьким Галатасараєм. Уже 18 вересня у Парижі відбудеться суперматч ПСЖ – Реал.

ПСЖ провів чудову трансферну кампанію, але через Неймара та Ікарді ризикує потонути в скандалах

blog_ava
Коноплянка дебютує за Шахтар за 2 дні до матчу збірної України, – Бурбас
12:51
5537
Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Неймар Неймар ПСЖ - Реал Мадрид Мауро Ікарді Мауро Ікарді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
31
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук