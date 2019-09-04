Ікарді та Неймар поведуть боротьбу за кубок Ліги чемпіонів – заявка ПСЖ на турнір

Французький Парі Сен-Жермен оприлюднив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

До переліку гравців, які матимуть змогу зіграти в ЛЧ, потрапили всі основні фігуранти трансферного вікна. Заявка опублікована офіційним сайтом УЄФА.

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У списку доступних гравців воротарі-новачки Кейлор Навас і Серхіо Ріко, оборонець Абду Діалло, хавбеки Андер Еррера та Ідрісса Гуйє, а також форвард Мауро Ікарді. Також до заявки парижан потрапив опальний бразильський нападник Неймар, який упродовж усього літа намагався покинути Парк де Пренс.

Відзначимо, що ПСЖ потрапив до групи A чемпіонської Ліги, в якій позмагається за вихід у плей-офф із мадридським Реалом, кривдником київського Динамо бельгійським Брюгге та турецьким Галатасараєм. Уже 18 вересня у Парижі відбудеться суперматч ПСЖ – Реал.

PSG have named their #UCL squad



Navas, Rico



Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa



Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye



Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting



Those forwards pic.twitter.com/Dui3bdpTYA — Goal (@goal) September 4, 2019

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