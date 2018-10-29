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Игроки Шахтера помогли болельщику толкнуть автомобиль – видео дня

27 октября 14:00 259 Читати українською
Игроки Шахтера помогли болельщику толкнуть автомобиль – видео дня
Шахтер / Фото ФК Шахтер

В перерывах между матчами и тренировками игроки Шахтера занимаются добрыми делами.

"Горняки" во главе с главным тренером Паулу Фонсека прогуливались Киевом, когда один из водителей обратился к ним с просьбой помочь толкнуть автомобиль.

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Игроки не отказали бедолаге и оттолкали машину с проезжей части.

В сети появилось видео, на котором Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Андрей Пятов, Алексей Шевченко и Паулу Фонсека помогают водителю.

Напомним, следующий матч Шахтер проведет против Арсенал-Киев сегодня, 27 октября, начало в 17:00.

Украина13 тур

Арсенал-Киев - Шахтер: Суббота 27 октября 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 3
Шахтер
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Теги
Видеоновости Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер Шахтер Арсенал-Киев - Шахтер Лига чемпионов Алексей Шевченко Алексей Шевченко Андрей Пятов Андрей Пятов Сергей Кривцов Сергей Кривцов Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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