Гравці Шахтаря допомогли вболівальнику штовхнути автомобіль – відео дня

В перервах між матчами та тренуваннями гравці Шахтаря займаються добрими справами.

"Гірники" на чолі з головним тренером Паулу Фонсекою прогулювались Києвом, коли один з водіїв звернувся до них з проханням допомогти штовхнути автомобіль.

Ярмоленко подякував усім за підтримку – відео дня

Гравці не відмовили бідоласі та відштовхали машину з проїжджої частини.

У мережі з'явилось відео, на якому Тарас Степаненко, Сергій Кривцов, Андрій Пятов, Олексій Шевченко та Паулу Фонсека допомагають водію.

Нагадаємо, наступний матч Шахтар проведе проти Арсенал-Київ сьогодні, 27 жовтня, початок о 17:00.