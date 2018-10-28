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Гравці Шахтаря допомогли вболівальнику штовхнути автомобіль – відео дня

27 жовтня 14:00 1585 Читать на русском
Гравці Шахтаря допомогли вболівальнику штовхнути автомобіль – відео дня
Шахтар / Фото ФК Шахтар

В перервах між матчами та тренуваннями гравці Шахтаря займаються добрими справами.

"Гірники" на чолі з головним тренером Паулу Фонсекою прогулювались Києвом, коли один з водіїв звернувся до них з проханням допомогти штовхнути автомобіль.

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Гравці не відмовили бідоласі та відштовхали машину з проїжджої частини.

У мережі з'явилось відео, на якому Тарас Степаненко, Сергій Кривцов, Андрій Пятов, Олексій Шевченко та Паулу Фонсека допомагають водію.

Нагадаємо, наступний матч Шахтар проведе проти Арсенал-Київ сьогодні, 27 жовтня, початок о 17:00.

Україна13 тур

Арсенал-Київ - Шахтар: Субота 27 жовтня 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 3
Шахтар
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