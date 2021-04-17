Игроки Реала отказались от щедрого бонуса за победу в ЛЧ или Примере – на кону стояли десятки миллионов евро
Реал снова получает серьезные финансовые уступки от футбольной команды.
Игроки "сливочных" сознательно отказались от бонусов за победу в Лиге чемпионов или чемпионате, информирует ABC.
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За каждый из успехов руководство обещало 30 млн евро, однако команда понимает сложную финансовую ситуацию. В прошлом сезоне подопечные Зидана также жертвовали собственными интересами, когда выиграли Примеру и не стали "выбивать" 30 млн. Не следует забывать и о 10% сокращении зарплаты.
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Добавим, что Реалу вполне по силам одержать победы в двух главных турнирах. Соперником в полуфинале ЛЧ станет Челси, а в чемпионате "сливочные" отстают всего на очко от Атлетико.
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