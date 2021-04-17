Гравці "вершкових" свідомо відмовились від бонусів за перемогу в Лізі чемпіонів чи чемпіонаті, інформує ABC.

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За кожен з успіхів керівництво обіцяло 30 млн євро, однак команда розуміє складну фінансову ситуацію. У минулому сезоні підопічні Зідана також жертвували власними інтересами, коли виграли Прімеру і не стали "вибивати" 30 млн. Не слід забувати і про 10% скорочення зарплатні.

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Додамо, що Реалу цілком до снаги здобути перемоги в двох головних турнірах. Суперником у півфіналі ЛЧ стане Челсі, а в чемпіонаті "вершкові" відстають лише на очко від Атлетіко.

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