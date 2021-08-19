Тройку претендентов на звание тренера года сформировали Хосеп Гвардиола, Томас Тухель и Роберто Манчини, информирует официальный сайт союза.

Месси и Роналду даже не в тройке – УЕФА объявил номинантов на звание игрока года

Наставник Манчестер Сити дошел до финала Лиги чемпионов и уверенно выиграл АПЛ. В решающем матче ЛЧ Гвардиола уступил именно Челси Тухеля, который уже успел забрать и Суперкубок УЕФА. Манчини привел сборную Италии к победе на Евро-2020, не проиграв ни один из матчей.

Победитель будет объявлен 26 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле.

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