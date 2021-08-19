Европейский футбольный союз предлагает выбрать игрока, который лучше всего проявил себя в сезоне 2021/22.

В тройку финалистов голосования вошли Кевин де Брюйне, Жоржиньо и Н'Голо Канте, сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА номинировал трех игроков на звание лучшего игрока сезона Лиги Европы

Бельгиец с Манчестер Сити дошел до финала Лиги чемпионов, а со сборной остановился на стадии четвертьфинала Евро. Дуэт из Челси может похвастаться победой в Лиге чемпионов, а Жоржиньо еще и выиграл Евро. Привычные монстры таких номинаций на этот раз оказались за пределами тройки лидеров – Месси четвертый, а Роналду девятый.

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Победитель будет объявлен 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Стамбуле. В список жюри вошли 24 тренера команд-участниц Евро-2020, 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, входящей в УЕФА.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі