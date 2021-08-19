Трійку претендентів на звання тренера року сформували Хосеп Гвардіола, Томас Тухель та Роберто Манчіні, інформує офіційний сайт союзу.

Мессі і Роналду навіть не в трійці – УЄФА оголосив номінантів на звання гравця року

Наставник Манчестер Сіті дійшов до фіналу Ліги чемпіонів і впевнено виграв АПЛ. У вирішальному матчі ЛЧ Гвардіола поступився саме Челсі Тухеля, який вже встиг забрати і Суперкубок УЄФА. Манчіні привів збірну Італії до перемоги на Євро-2020, не програвши жоден з матчів.

Переможець буде оголошений 26 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів у Стамбулі.

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