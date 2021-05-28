"Мы прекрасно понимаем, что Манчестер Сити – это образец. Но в футболе у ​​тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единственной командой, верили в себя и боролись каждую секунду.

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Гвардиола? Это не я против него, это не теннис. Завтра Сити сыграет совсем по-другому, но мы знаем, как быть смелыми и отважными, когда это необходимо. Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Пытаюсь донести это до каждого и подготовить команду.

Это не обычная неделя. У всех разные чувства, но идет обратный отсчет до очень-очень важного матча. Это захватывающе! Это очень сложная неделя как физически, так и морально. Но сегодня мы немного расслабились, хорошо провели время в отеле. Давайте оставаться теми, кто мы есть. Мы – сильная команда и искренне верим в то, что пытаемся делать.

Мы провели вместе шесть матчей в ЛЧ. Фрэнк Лэмпард хорошо провел групповой этап, мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пусть мы все-таки аутсайдеры, надеюсь, мы победим.

Травмы? Только прекрасные новости – травм у нас нет. Надеюсь, все так и останется", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

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