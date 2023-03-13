"Дуже важливо боротись за трофеї. Після міжнародної перерви ми все ще хочемо грати у трьох змаганнях – насолоджуватись Лігою чемпіонів та Кубком Англії, бути близькими до Арсенала в АПЛ.

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ЛЧ – чудове змагання. Грати проти команд з інших частин Європи, проти команд не з Англії – особливий момент. Дуже добре, що ми представляємо наш клуб у всій Європі.

Коли я побачив жереб, то сказав, що РБ Лейпциг – справді хороша команда. Наполі, Реал, Ліверпуль теж чудові, кожна команда на цій стадії має необхідні якості та сильні сторони.

Завтра перед нашими фанатами ми повинні нав'язати боротьбу і виграти гру. Треба просто перемогти, ми це й збираємось зробити", – заявив Гвардіола на прес-конференції.

Перший поєдинок між англійською та німецькою командами завершився нічиєю 1:1. Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 14 березня, о 22:00.

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