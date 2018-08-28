Гол Роналду у ворота Ювентуса визнаний найкращим у ЛЧ 2017/18

Форвард Ювентуса, який до кінця минулого сезону виступав за Реал, Кріштіану Роналду став автором найкрасивішого гола Ліги чемпіонів сезону 2017/2018.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати голосування на автора найкращого гола Ліги чемпіонів 2017/2018.

Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікенду

Нагороду здобув Кріштіану Роналду завдяки удару бісіклетою по воротах своєї майбутньої команди Ювентуса. Разом з мадридським Реалом португалець виграв третю ЛЧ поспіль.

Цього літа Кріштіану перейшов до "старої синьйори" за 117 млн євро і заробляє 30 млн євро на рік.

Казірагі: Не думаю, що Роналду заб'є в Серії А 40 голів за сезон, як він це робив у Ла Лізі