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Гол Роналду у ворота Ювентуса визнаний найкращим у ЛЧ 2017/18

16:12 543 Читать на русском
Гол Роналду у ворота Ювентуса визнаний найкращим у ЛЧ 2017/18
Гол Роналду у ворота Ювентуса / УЄФА

Форвард Ювентуса, який до кінця минулого сезону виступав за Реал, Кріштіану Роналду став автором найкрасивішого гола Ліги чемпіонів сезону 2017/2018.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував результати голосування на автора найкращого гола Ліги чемпіонів 2017/2018.

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Нагороду здобув Кріштіану Роналду завдяки удару бісіклетою по воротах своєї майбутньої команди Ювентуса. Разом з мадридським Реалом португалець виграв третю ЛЧ поспіль.

Цього літа Кріштіану перейшов до "старої синьйори" за 117 млн євро і заробляє 30 млн євро на рік.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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