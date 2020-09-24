Гент – Динамо: Де Пена озвучил главную задачу на ответный матч
Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился эмоциями после победного еврокубкового матча над Гентом (2:1).
"Очень хороший результат, приятная победа, мы забили на выезде. Мы хорошо начали игру, затем Гент начал действовать лучше, но после перерыва мы вернулись в игру и победили.
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Может, бельгийцы не так ярко играют в чемпионате, но удачно выступают в еврокубках. В ответном матче нам нужно действовать еще лучше. Гент будет атаковать, чтобы отыграться", – сказал Де Пена в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, Динамо в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сумело вырвать победу у Гента (2:1), а уругваец забил второй, решающий, гол. Уже 29 сентября киевляне будут ждать подопечных Вима Де Декера в ответном матче в Киеве.
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