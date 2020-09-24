"Дуже хороший результат, приємна перемога, ми забили на виїзді. Ми добре почали гру, потім Гент почав діяти краще, але після перерви ми повернулися у гру і перемогли.

Гент – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Може, бельгійці не так яскраво грають в чемпіонаті, але вдало виступають у єврокубках. У матчі-відповіді нам потрібно діяти ще краще. Гент буде атакувати, щоб відігратися", – сказав Де Пена у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо у матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів зуміло вирвати перемогу у Гента (2:1), а уругваєць забив другий, вирішальний, гол. Вже 29 вересня кияни чекатимуть підопічних Віма Де Декера у матчі-відповіді у Києві.

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