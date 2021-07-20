Генеральный директор "мужиков" Станислав Оганов заявил, что луганчане будут сражаться на всех фронтах.

"Оценивать работу генерального директора – прерогатива президента. Себя оценивать мне сложно. А цели, которые стоят перед командой – это как можно дальше пройти в турнире Лиги Европы, занять одно из мест в чемпионате, которое позволит нам играть в Лиге чемпионов и завоевать Кубок Украины.

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Большой интерес проявляют другие клубы к нашим игрокам. Но, как мы анонсировали ранее, было принято решение президентом о том, что мы продавать никого не собираемся. У нас стоят конкретные цели и эти футболисты нужны нам в клубе", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

Напомним, подопечные Виктора Скрипника начнут новый сезон уже в это воскресенье – 25 июля "мужики" на своем поле будут принимать Александрию. Начало встречи в 19:30.

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