Генеральний директор "мужиків" Станіслав Оганов заявив, що луганці будуть битися на всіх фронтах.

"Оцінювати роботу генерального директора – прерогатива президента. Себе оцінювати мені складно. А цілі, які стоять перед командою – це якомога далі пройти в турнірі Ліги Європи, посісти одне з місць у чемпіонаті, яке дозволить нам грати у Лізі чемпіонів і завоювати Кубок України.

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Великий інтерес проявляють інші клуби до наших гравців. Але, як ми анонсували раніше, було прийнято рішення президентом про те, що ми продавати нікого не збираємося. У нас стоять конкретні цілі і ці футболісти потрібні нам у клубі", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, підопічні Віктора Скрипника розпочнуть новий сезон вже цієї неділі – 25 липня "мужики" на власному полі прийматимуть Олександрію. Початок зустрічі о 19:30.

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