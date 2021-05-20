Бергамаски (78 очков) уже гарантировали себе Лигу чемпионов и встречаются с Миланом (76 очков). Наполи также имеет 76 очков и будет принимать немотивированного середняка – Верону. У Ювентуса лишь 75 пунктов, поэтому туринцам следует выигрывать матч с Болоньей и надеяться на подарок Аталанты.

"Все участники этой гонки пытаются перетянуть нас на свою сторону. Мы всегда выполняли свой долг, но за чужие судьбы ответственности не несем. Каждый пусть отвечает за свою. Мы хотим набрать как можно больше очков и стать вторыми, однако понимаем – главную цель мы уже выполнили", – приводит слова Гасперини Football Italia.

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Пикантности ситуации добавляет тот факт, что вчера Ювентус победил Аталанту в финале Кубка Италии. Малиновский и компания могли бы жестоко отомстить туринцам, подарив три очка Милану.

Аталанта – Ювентус: фиаско Гасперини, слабый матч Малиновского, ненужность Роналду, триумф Кьезы и Кулусевски