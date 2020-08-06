Гарсия – о матче ЛЧ с Ювентусом: Мы скромные, но у Лиона много амбиций

"Завтрашний матч будет совсем не таким, как в прошлую пятницу. Мы очень рады, что играем на таком уровне, и очень хотим пройти в четвертьфинал. В Ювентусе много прекрасных игроков. Мы приехали сюда переполненными чувством скромности, но у при этом у нас много амбиций

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Мы быстро переварили поражение от ПСЖ в финале Кубка лиги и переключились на этот матч. Бруну Гимарайнш – хороший игрок. Он приехал к нам не так давно, но уже много дал нам", – цитирует опытного специалиста официальный сайт УЕФА.

К слову, ответный матч между Ювентусом и Лионом состоится в пятницу, 7 августа. Начало встречи в 22:00. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.

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