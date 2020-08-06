Ювентус – Лион: Сарри ожидает тяжелый поединок после поражения на выезде

"Играть без болельщиков, в том числе и завтра, неприятно. Главному турниру в мире, Лиге чемпионов, они нужны еще больше. Давайте надеяться, что в ближайшем будущем условия позволят фанам вернуться на стадионы.

Лион отпугивает Ювентус сумасшедшей ценой на Ауара

Лион защищается интенсивно и эффективно и опасно контратакует. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.

Роналду тренируется как надо, вчера забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул и сейчас занимается интенсивно и энергично", – цитирует главного тренера туринцев официальный сайт УЕФА.

К слову, ответный матч между Ювентусом и Лионом состоится в пятницу, 7 августа. Начало встречи в 22:00. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды

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