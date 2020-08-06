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Гарсія – про матч ЛЧ з Ювентусом: Ми скромні, але у Ліона багато амбіцій

20:41 - Читать на русском
Гарсія – про матч ЛЧ з Ювентусом: Ми скромні, але у Ліона багато амбіцій
Руді Гарсія / Reuters

Головний тренер Ліона Руді Гарсія прокоментував майбутній поєдинок 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів проти Ювентуса.

 

"Завтрашній матч буде зовсім не таким, як минулої п'ятниці. Ми дуже раді, що граємо на такому рівні, і дуже хочемо пройти в чвертьфінал. В Ювентусі багато прекрасних гравців. Ми приїхали сюди переповнені почуттям скромності, але у при цьому у нас багато амбіцій.

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Ми швидко оговтались від поразки у фіналі Кубка ліги проти ПСЖ і переключилися на цей матч. Бруну Гімарайнш – хороший гравець. Він приїхав до нас не так давно, але вже багато дав нам", – цитує досвідченого фахівця офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч-відповідь між Ювентусом та Ліоном відбудеться у п'ятницю, 7 серпня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь французької команди.

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Ліон Ліон Ліга чемпіонів Руді Руді Гарсія Ювентус - Ліон
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