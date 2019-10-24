Галатасарай – Реал: Зидан пытался объяснить Йовичу тактическую схему, но форвард не понял ни слова – курьез недели

Реал потратил много сил и финансов, чтобы подписать Луку Йовича, но сейчас этот трансфер вызывает сомнения.

Во время матча 3-го группового этапа Лиги чемпионов Галатасарай – Реал (0:1) произошел курьезный эпизод с участием Зинедина Зидана и Луки Йовича.

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Французский наставник решил под завершение матча выпустить сербского нападающего вместо Родриго. Зидан пытался донести Луке, что он должен закрывать правый флаг, где выступал Родриго. Судя по выражению лица Йовича – он не совсем понял установки тренера. Наставник Реала от отчаяния просто попросил атаковать, в надежде, что хоть это форвард поймет.

Будущее Йовича в Реале остается туманным, а подобные эпизоды играют точно не в его пользу.

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