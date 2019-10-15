Отец Йовича прокомментировал невызов своего сына в сборную Сербии из-за разногласий с главным тренером

Отец нападающего Реала Луки Йовича прокомментировал отсутствие своего сына в заявке сборной Сербии на октябрьские матчи. Пресса пишет о конфликте игрока и главного тренера команды Любиши Тумбаковича.

"О хорошем быстро забывают. Когда он перешел в Реал, то почти сразу получил травму. Я сказал ему не ехать в сборную, на что он мне ответил: " Папа, я буду играть за Сербию даже на одной ноге, если это необходимо. Там мои друзья, и я не хочу их расстраивать".

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Сборная – это мечта, и Лука действительно так считает. Он настоящий серб. Ему нравится играть за сборную и одевать футболку с гербом нашей страны. Меня раздражает то, что в последнее время о нем говорят много плохого, хотя он этого не заслуживает. Он патриот.

Тренер всегда прав, и он выбирает игроков, которые нужны команде. Если он считает, что Лука не подходит, то тогда им нужно встретиться и поговорить. Я уверен в том, что он никогда бы не покинул сборную без причины. Он мой сын, и я знаю его лучше, чем кто-либо. Лука – серб, и он бьется ради наших соотечественников", – сказал Милан Йович в комментарии ALO.

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Напомним, что в следующем матче отбора Евро-2020 Сербия будет принимать сборную Украины, которая уже обеспечила себе первое место в группе В.