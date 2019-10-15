toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Отец Йовича прокомментировал невызов своего сына в сборную Сербии из-за разногласий с главным тренером

15 октября 23:20 31 Читати українською
Отец Йовича прокомментировал невызов своего сына в сборную Сербии из-за разногласий с главным тренером
Лука Йович / Сайт СФФ

Отец нападающего Реала Луки Йовича прокомментировал отсутствие своего сына в заявке сборной Сербии на октябрьские матчи. Пресса пишет о конфликте игрока и главного тренера команды Любиши Тумбаковича.

 

"О хорошем быстро забывают. Когда он перешел в Реал, то почти сразу получил травму. Я сказал ему не ехать в сборную, на что он мне ответил: " Папа, я буду играть за Сербию даже на одной ноге, если это необходимо. Там мои друзья, и я не хочу их расстраивать".

Степаненко не поможет сборной Украины в матче против Сербии

Сборная – это мечта, и Лука действительно так считает. Он настоящий серб. Ему нравится играть за сборную и одевать футболку с гербом нашей страны. Меня раздражает то, что в последнее время о нем говорят много плохого, хотя он этого не заслуживает. Он патриот.

Тренер всегда прав, и он выбирает игроков, которые нужны команде. Если он считает, что Лука не подходит, то тогда им нужно встретиться и поговорить. Я уверен в том, что он никогда бы не покинул сборную без причины. Он мой сын, и я знаю его лучше, чем кто-либо. Лука – серб, и он бьется ради наших соотечественников", – сказал Милан Йович в комментарии ALO.

Тренер Сербии наказал звезду Реала – конфликт в лагере соперника сборной Украины

Напомним, что в следующем матче отбора Евро-2020 Сербия будет принимать сборную Украины, которая уже обеспечила себе первое место в группе В.

blog_ava
Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти
15 октября
2401
Теги
Евро-2020 Сербия - Украина Сербия Сербия Лука Йович Лука Йович Любиша Тумбакович Любиша Тумбакович
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
20
час
:
54
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук