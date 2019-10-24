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Галатасарай – Реал: Зідан намагався пояснити Йовічу тактичну схему, але форвард не зрозумів ні слова – курйоз тижня

18:36 1059 Читать на русском
Галатасарай – Реал: Зідан намагався пояснити Йовічу тактичну схему, але форвард не зрозумів ні слова – курйоз тижня
Лука Йовіч та Зінедін Зідан / Фото ФК Реал

Реал витратив багато сил та фінансів, щоб підписати Луку Йовіча, але зараз цей трансфер викликає сумніви.

Під час матчу 3-го групового етапу Ліги чемпіонів Галатасарай – Реал (0:1) трапився курйозний епізод за участі Зінедіна Зідана та Луки Йовіча.

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Французький наставник вирішив на завершення матчу випустити сербського нападника замість Родріго. Зідан намагався донести Луці, що він повинен закривати правий флаг, де виступав Родріго. Судячи з виразу обличчя Йовіча – він не зовсім зрозумів настанови тренера. Наставник Реала з розпачу просто попросив атакувати, з надією, що хоч це форвард зрозуміє.

Майбутнє Йовіча в Реалі залишається туманним, а подібні епізоди грають точно не на його користь.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан футбольні курйози Відеоновини Лука Йовіч Лука Йовіч
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