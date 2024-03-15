Трансляция

Поединок, который состоится на стадионе Крейвен Коттедж, смотреть онлайн можно исключительно на сайте OTT-платформе Setanta Sports. Комментировать игру будет Игорь Бойко. Матч, как и онлайн-трансляция Фулхэм – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартует в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.

Ориентировочные составы

Фулхэм: Лено – Кастань, Тосин, Бесси, Робинсон – Рид, Палинья – Уилсон, Перейра, Ивоби – Мунис

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи – Сарр, Биссума – Кулусевски, Мэддисон, Вернер – Сон

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Фулхэм – Тоттенхэм: статистика личных встреч

"Шпоры" выиграли 9 из предыдущих 10 матчей между командами в рамках английской Премьер-лиги. На родном Крейвен Коттедж Фулхэм неизменно проигрывал 7 подряд раз. В первом туре Тоттенхэм без шансов для гостей триумфовал со счетом 2:0. Сон Хын Мин забил сам и ассистировал Джеймсу Мэддисону.

Текущая форма

Фулхэм в родных стенах демонстрирует удивительно мощный футбол. Команда Марку Силвы идет на 6 месте в АПЛ по набранным очкам за предыдущих 10 домашних матчей: 6 побед и лишь 3 поражения. В составе "дачников" играет Виллиан – бывший полузащитник донецкого Шахтера. Бразильцу мешают частые травмы, но он до сих пор остается одним из самых результативных игроков своего клуба. На счету Виллиана 4 гола и 2 ассиста.

В то же время Тоттенхэм на выезде также занимает 6 место за аналогичный период. Благодаря разгромной победе над Астон Виллой, которая является одним из главных конкурентов, команда Постекоглу увеличила свои шансы на попадание в топ-4, по итогам сезона дающее право играть в ЛЧ. Сон в Бирмингеме забил мяч сам и оформил 2 голевых паса. Если кореец делает результативное действие, Тоттенхэм чаще всего выигрывает.

Прогноз на матч Фулхэм – Тоттенхэм

У команды Постекоглу больше шансов одержать победу в дуэли. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Тоттенхэм победит Фулхэм. Коэффициент на победу "шпор" довольно привлекательный - 2,04. На триумф хозяев дают больше (3,32). В ничью специалисты верят меньше всего (3,93). Обе команды любят зрелищный футбол, поэтому можно рассчитывать, что забьют 3 гола или даже больше (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,75).

Тоттенхэму в борьбе за Лигу чемпионов победа нужнее, а тут еще и Сон и Мэддисон разыгрались, вернувшись после Кубка Азии и травмы соответственно. Однако Фулхэм, который по сути играет уже в свое удовольствие, легко сдаваться не собирается - поддержка родных трибун окрыляет команду Силвы, а в последнее время на Крейвен Коттедж особенно разыгрался Родриго Мунис. В активе 22-летнего бразильского форварда 4 гола и 1 ассист за 3 предыдущих матча дома.