Трансляція

Поєдинок, який відбудеться на стадіоні Крейвен Коттедж, дивитися онлайн можна виключно на сайті OTT-платформі Setanta Sports. Коментуватиме гру Ігор Бойко. Матч, як і онлайн-трансляція Фулхем – Тоттенхем на "Футбол 24", стартує о 19:30 за київським часом у суботу, 16 березня.

Орієнтовні склади

Фулхем: Лєно – Кастань, Тосін, Бессі, Робінсон – Рід, Палінья – Вілсон, Перейра, Івобі – Муніс

Тоттенхем: Вікаріо – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі – Сарр, Біссума – Кулусевскі, Меддісон, Вернер – Сон

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Фулхем – Тоттенхем: статистика особистих зустрічей

"Шпори" виграли 9 з попередніх 10 матчів між командами в рамках англійської Прем'єр-ліги. На рідному Крейвен Котедж Фулхем незмінно програвав 7 поспіль разів. У першому турі Тоттенхем без шансів для гостей тріумфував з рахунком 2:0. Сон Хин Мін забив сам і асистував Джеймсу Меддісону.

Поточна форма

Фулхем у рідних стінах демонструє напрочуд потужний футбол. Команда Марку Сілви йде на 6 місці в АПЛ за набраними очками за попередні 10 домашніх матчів: 6 перемог і лише 3 поразки. У складі "дачників" грає Вілліан – колишній півзахисник донецького Шахтаря. Бразильцю заважають часті травми, але він досі залишається одним із найрезультативніших гравців свого клубу. На рахунку Вілліана 4 голи та 2 асисти.

Водночас Тоттенхем на виїзді також посідає 6 місце за аналогічний період. Завдяки розгромній перемозі над Астон Віллою, яка є одним із головних конкурентів, команда Постекоглу збільшила свої шанси на потрапляння у топ-4, що за підсумками сезону дає право грати в ЛЧ. Сон у Бірмінгемі забив м'яч сам і оформив 2 гольові паси. Якщо кореєць робить результативну дію, Тоттенхем найчастіше виграє.

Прогноз на матч Фулхем – Тоттенхем

У команди Постекоглу більше шансів здобути перемогу в дуелі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Тоттенхем переможе Фулхем. Коефіцієнт на звитягу "шпор" доволі привабливий – 2,04. На тріумф господарів дають більше (3,32). У нічию фахівці вірять найменше (3,93). Обидві команди полюбляють видовищний футбол, тому можна розраховувати, що заб'ють 3 голи чи навіть більше (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,75).

Тоттенхему в боротьбі за Лігу чемпіонів перемога потрібніша, а тут ще й Сон і Меддісон розігралися, повернувшись після Кубка Азії і травми відповідно. Однак Фулхем, який по суті грає вже у своє задоволення, легко здаватися не збирається – підтримка рідних трибун окриляє команду Сілви, а останнім часом на Крейвен Котедж особливо феєрить Родріго Муніс. В активі 22-річного бразильського форварда 4 голи та 1 асист за 3 попередні матчі вдома.