Форвард Славии Тецл: Хотел получить в соперники Аякс

Нападающий пражской Славии Станислав Тецл прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого его команда сыграет против киевского Динамо.

"Будет очень трудно. Я хотел получить в соперники Аякс, но, по крайней мере, мы избежали поединка против Бенфики, что очень положительно.\

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Я давно смотрю Лигу чемпионов. Победа в этом турнире - лучшее, чего может достичь футболист. Надеюсь, мы исполним нашу мечту и будем наслаждаться турниром", – цитирует Тецла официальный сайт Славии.

Напомним, Динамо и Славия сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 7 августа в Праге, ответный - 14 августа в Киеве.

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