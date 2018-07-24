toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19 ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Форвард Славии Тецл: Хотел получить в соперники Аякс

12:37 11 Читати українською
Форвард Славии Тецл: Хотел получить в соперники Аякс
Станислав Тецл / SK Slavia Praha

Нападающий пражской Славии Станислав Тецл прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого его команда сыграет против киевского Динамо.

"Будет очень трудно. Я хотел получить в соперники Аякс, но, по крайней мере, мы избежали поединка против Бенфики, что очень положительно.\

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

Я давно смотрю Лигу чемпионов. Победа в этом турнире - лучшее, чего может достичь футболист. Надеюсь, мы исполним нашу мечту и будем наслаждаться турниром", – цитирует Тецла официальный сайт Славии.

Напомним, Динамо и Славия сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 7 августа в Праге, ответный - 14 августа в Киеве.

Наставник Славии – авантюрист, говорят, работает с судьями и журналистами, – Заховайло о сопернике Динамо

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
14
дн
:
8
час
:
40
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Славия Прага Славия Прага Славия Прага - Динамо Киев Станіслав Тецл Станіслав Тецл Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
55
мин
Астана
17:00
Митьюлланд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук