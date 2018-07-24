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Форвард Славії Тецл: Хотів отримати в суперники Аякс

12:34 585 Читать на русском
Форвард Славії Тецл: Хотів отримати в суперники Аякс
Станіслав Тецл / SK Slavia Praha

Нападник празької Славії Станіслав Тецл прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого його команда зіграє проти київського Динамо.

"Буде дуже важко. Я хотів отримати в суперники Аякс, проти, принаймні, ми уникли поєдинку проти Бенфіки, що дуже позитивно.

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Я давно дивлюсь Лігу чемпіонів. Перемога в цьому турнірі – найкраще, чого може досягти футболіст. Сподіваюся, наша мрія здійсниться і ми будемо насолоджуватись турніром", – цитує Тецла офіційний сайт Славії.

Нагадаємо, Динамо і Славія зіграють в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться 7 серпня в Празі, матч-відповідь – 14 серпня в Києві.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

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