Форвард Славії Тецл: Хотів отримати в суперники Аякс

Нападник празької Славії Станіслав Тецл прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого його команда зіграє проти київського Динамо.

"Буде дуже важко. Я хотів отримати в суперники Аякс, проти, принаймні, ми уникли поєдинку проти Бенфіки, що дуже позитивно.

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Я давно дивлюсь Лігу чемпіонів. Перемога в цьому турнірі – найкраще, чого може досягти футболіст. Сподіваюся, наша мрія здійсниться і ми будемо насолоджуватись турніром", – цитує Тецла офіційний сайт Славії.

Нагадаємо, Динамо і Славія зіграють в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться 7 серпня в Празі, матч-відповідь – 14 серпня в Києві.

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