Джошуа Кінг вільним агентом перейшов у Фенербахче, повідомляє офіційний сайт клубу. 30-річний форвард підписав контракт на два сезони.

Фенербахче офіційно розірвав контракт із вередливим Озілом перед Динамо

Фенербахче підсилюється під Лігу чемпіонів. Вже через тиждень, 20 липня, стамбульці зустрінуться з Динамо в рамках кваліфікації. "Канарки" також підписали з Уотфорда молодого нападника Тьяго Чукура.

Зазначимо, що останній сезон Кінг провів у складі Уотфорда, який за підсумками кампанії 2021/22 вилетів з АПЛ. В активі норвежця 33 матчі у всіх змаганнях, 5 голів та 3 асисти. Він також пограв за Евертон, Борнмут, Борусію М, Блекберн, Халл Сіті, а з 2008 по 2013 роки перебував у системі Манчестер Юнайтед.