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Фавр рассказал, чего не хватило Боруссии Д для победы над ПСЖ

14:57 51 Читати українською
Фавр рассказал, чего не хватило Боруссии Д для победы над ПСЖ
ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 / Твиттер ФК Боруссия Д

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от ПСЖ (0:2).

28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
 
Эмре Джан 88’
28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
88’ Эмре Джан

"В самом начале нам пришлось тяжело, соперник высоко прессинговал. Затем мы играли нормально, было неплохо. Второй тайм тоже не был неудачным. Не хватало только нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи. Или предпоследней. Мы пошли вперед большими силами, но пространства для развития атак не было. А два пропущенных гола были совсем не обязательными.

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Первый гол после углового – все видели, что произошло. Это ошибка, но такое в футболе случается. Как по мне, подача была очень сильной и у Бурки просто не было возможности перехватить ее. И Хуммельса обвинять не стоит. Второй гол – да, мы могли бы сыграть в обороне получше", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "шмели" на выезде уступили ПСЖ 0:2 и по сумме двух встреч вылетели из еврокубков.

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Лига чемпионов Люсьен Фавр Люсьен Фавр ПСЖ - Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс Матс Хуммельс Роман Бурки Роман Бурки ПСЖ ПСЖ
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