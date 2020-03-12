Фавр рассказал, чего не хватило Боруссии Д для победы над ПСЖ

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от ПСЖ (0:2).

"В самом начале нам пришлось тяжело, соперник высоко прессинговал. Затем мы играли нормально, было неплохо. Второй тайм тоже не был неудачным. Не хватало только нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи. Или предпоследней. Мы пошли вперед большими силами, но пространства для развития атак не было. А два пропущенных гола были совсем не обязательными.

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Первый гол после углового – все видели, что произошло. Это ошибка, но такое в футболе случается. Как по мне, подача была очень сильной и у Бурки просто не было возможности перехватить ее. И Хуммельса обвинять не стоит. Второй гол – да, мы могли бы сыграть в обороне получше", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов "шмели" на выезде уступили ПСЖ 0:2 и по сумме двух встреч вылетели из еврокубков.

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