Фанаты пражской Спарты едва не сорвали матч Лиги чемпионов – арбитр был вынужден вмешаться
Скандальный эпизод произошел в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ.
Спарта Прага в родных стенах принимала Монако, но посреди матча рефери был вынужден остановить игру, сообщает RMC Sport.
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Игроки французской команды пожаловались арбитру, что фаны пражского клуба позволили себе расистские выкрики в сторону хавбека монегасков Орельена Чуамени, а именно, болельщики имитировали обезьяньи звуки.
Гости готовы были покинуть поле, но судья все же позволил продолжить матч, по итогам которого Монако победил Спарту (2:0), а Чуамени забил один из мячей.
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