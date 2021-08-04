Спарта Прага в родных стенах принимала Монако, но посреди матча рефери был вынужден остановить игру, сообщает RMC Sport.

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Игроки французской команды пожаловались арбитру, что фаны пражского клуба позволили себе расистские выкрики в сторону хавбека монегасков Орельена Чуамени, а именно, болельщики имитировали обезьяньи звуки.

Гости готовы были покинуть поле, но судья все же позволил продолжить матч, по итогам которого Монако победил Спарту (2:0), а Чуамени забил один из мячей.

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