Спарта Прага у рідних стінах приймала Монако, але посеред матчу рефері був змушений призупинити гру, повідомляє RMC Sport.

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Гравці французької команди поскаржились арбітру, що фани празького клубу дозволили собі расистські вигуки у бік хавбека монегасків Орельєна Чуамені, а саме, вболівальники імітували мавп'ячі звуки.

Гості готові були покинути поле, але суддя все ж дозволив продовжити матч, за підсумками якого Монако здолав Спарту (2:0), а Чуамені забив один з м'ячів.

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