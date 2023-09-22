Грабара опубликовал пост в Instagram, в котором назвал стадион турецкого клуба "гребаной дырой". "Мы заслужили три очка в этой гребаной дыре, но такова жизнь. Двигаемся дальше", – написал поляк после того, как его команда упустила победу, ведя со счётом 2:0. Об этом информирует Voetbal International.

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После этого болельщики Галатасарая начали присылать Камилю и его жене угрозы. "Эй, тварь. Мы уничтожим твою семью", "Передай Камилю, что он – труп", "Плохие события произойдут с ним и его семьей", "Мы убьём твоего мужа, жди", - говорилось в сообщениях турецких болельщиков.

Напомним, что Грабара был игроком Ливерпуля в сезоне 2016/17, но так и не успел дебютировать за английскую команду в официальных матчах.