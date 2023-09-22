Грабара опублікував пост в Instagram, у якому назвав стадіон турецького клубу "чортовою дірою". "Ми заслужили три очки в цій чортовій дірі, але таке життя. Рухаємося далі", – написав поляк після того, як його команда втратила перемогу, ведучи з рахунком 2:0. Про це повідомляє Voetbal International.

Екс-воротар Ліверпуля через рік переїде в Бундеслігу – "червоні" отримають відсоток

Після цього вболівальники Галатасарая почали надсилати Камілю і його дружині погрози. "Гей, тварюко. Ми знищимо твою сім'ю", "Передай Камілю, що він – труп", "Погані події відбудуться з ним і його сім'єю", "Ми вб'ємо твого чоловіка, чекай", – йшлося в повідомленнях турецьких уболівальників.

Нагадаємо, що Грабара був гравцем Ліверпуля у сезоні 2016/17, але так і не встиг дебютувати за англійську команду в офіційних матчах.