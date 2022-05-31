Бельгиец провел три сезона в составе Атлетико, с которым выиграл чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также играл в финале Лиги чемпионов. Неудивительно, что на аллее славы Ванда Метрополитана нашлось место для таблички в честь Куртуа.

"Вратарь не может выиграть "Золотой мяч": Куртуа скромно "передал" награду другому герою Реала

Однако голкипер не на шутку разгневал фанатов Атлетико своими постоянными высказываниями о том, как ему повезло играть за Реал. Болельщики обратились к руководству "матрасников" с требованием снять табличку, сообщает Marca. В то же время президент клуба Энрике Серезо переложил ответственность на фанов: "Если вы хотите снять мемориальную доску Куртуа, идите с топором и лопатой и оторвите ее".

Дважды просить не пришлось. Уже через несколько часов на аллее славы Атлетико было удалено упоминание о "предателе", который принес Реалу очередную Лигу чемпионов в финале против Ливерпуля.

"Після того, що з Реалом зробив Вернидуб, ніхто не сподівався такого": Іспанія про диво-фінал ЛЧ і місце Луніна у топ-5