В стартовом матче группы Н Лиги чемпионов "быки" на своем поле одолели представителя Турции. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Действующий чемпион Турции Истанбул Башакшехир на выезде уступил РБ Лейпциг. Героем матча стал Анхелиньо – экс-конкурент Александра Зинченко за место на левом фланге обороны Манчестер Сити.

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В течение четырех минут испанец оформил дубль: сначала, получив мяч в центре штрафной, развернулся и пробил мимо голкипера, а затем вышел на свидание с голкипером соперника и не ошибся.

Победа принесла подопечным Юлиана Нагельсманна 3 пункта и они вместе с Манчестер Юнайтед возглавляют турнирную таблицу своей группы. Истанбул Башакшехир и ПСЖ пока без очков.

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