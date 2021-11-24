Дубль и очередное достижение Алле в видеообзоре матча Бешикташ – Аякс
Бешикташ оформил камбэк против Аякса (2:1) в 5-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых ярких моментов встречи на Футбол 24.
Турки неожиданно вышли вперед. Это Геззаль уверенно реализовал пенальти после игры рукой. Аякс собрался и совершил камбэк. На замену после перерыва вышел Себастьян Алле и оформил победный дубль.
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Сейчас в активе форварда 9 голов в текущем розыгрыше турнира. Алле стал первым игроком в истории, забившим столько в первых пяти матчах своего дебютного сезона в Лиге чемпионов. Феерия рекордсмена Себастьяна обеспечила Аяксу первую строчку. Бешикташ же потерял все шансы на евровесну.