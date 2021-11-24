Бешикташ оформил камбэк против Аякса (2:1) в 5-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых ярких моментов встречи на Футбол 24.

Турки неожиданно вышли вперед. Это Геззаль уверенно реализовал пенальти после игры рукой. Аякс собрался и совершил камбэк. На замену после перерыва вышел Себастьян Алле и оформил победный дубль.

Аякс совершил камбек с Бешикташем и гарантировал себе первое место в группе ЛЧ – Онана сыграл впервые после дисквалификации