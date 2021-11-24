Этот поединок был знаковым для голкипера нидерландцев Андре Онана – он был первым для него на клубном уровне после 10-месячной дисквалификации. Серьезно вмешиваться в игру голкиперу пришлось еще в первом тайме. Бешикташ имел несколько моментов, а на 22-й минуте заработал пенальти. К отметке подошел Геззаль и уверенно реализовал его.

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Аякс, который к этому матчу подходил в статусе лидера, точно не ожидал такого развития событий. "Божьи сыновья" пошли в атаку, но ничего серьезного до перерыва не создали. Во время 15-минутной паузы Эрик Тен Хаг, похоже, осознал свою ошибку, и все же выпустил на второй тайм Себастьяна Алле, лучшего бомбардира команды в текущем сезоне ЛЧ.

Уже через 8 минут после появления на поле француз сравнял ситуацию на табло, а еще через несколько мгновений и вообще оформил дубль. Гюнок и в третий раз вынимал мяч из собственных ворот после удара Алле, но этот гол отменили из-за положения вне игры.

Аякс победил со счетом 2:1, набрал 15 зачетных баллов и гарантировал себе первое место в группе С Лиги чемпионов. Бешикташ же с нулем пунктов после пяти туров расположился на дне квартета и потерял все шансы на еврокубковую весну.

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