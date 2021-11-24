Бешикташ оформив камбек проти Аякса (2:1) у 5-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найяскравіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Турки несподівано вийшли вперед. Це Геззаль впевнено реалізував пенальті після гри рукою. Аякс зібрався та здійснив камбек. На заміну по перерві вийшов Себастьян Аллє і оформив переможний дубль.

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Зараз в активі форварда 9 голів у поточному розіграші турніру. Аллє став першим гравцем в історії, який забив стільки у перших п'яти матчах свого дебютного сезону у Лізі чемпіонів. Феєрія рекордсмена Себастьяна забезпечила Аяксу першу сходинку. Бешикташ же втратив усі шанси на євровесну.