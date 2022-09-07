Дубль Холанда в видеообзоре матча Севилья – Манчестер Сити – 0:4
09:39 - Читати українською
Севилья проиграла Манчестер Сити в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Эрлинг Холанд 20’
Фил Фоден 58’
Эрлинг Холанд 67’
Рубен Диаш 90+2’
20’ Эрлинг Холанд
58’ Фил Фоден
67’ Эрлинг Холанд
90+2’ Рубен Диаш
Севилья ужасно начала новый сезон. Только одно набранное очко в Ла Лиге, все остальное – поражения. Наивно было надеяться, что подопечные Хулена Лопетеги смогут что-нибудь противопоставить действующим чемпионам Англии.
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В конце концов чуда не произошло. Манчестер Сити легко разгромил соперника. Эрлинг Холанд забил по голу в каждом из таймов. Жоау Канселу оформил ассистентский дубль, в активе Фила Фодена гол+ассист.
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