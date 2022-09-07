Севилья проиграла Манчестер Сити в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Севилья ужасно начала новый сезон. Только одно набранное очко в Ла Лиге, все остальное – поражения. Наивно было надеяться, что подопечные Хулена Лопетеги смогут что-нибудь противопоставить действующим чемпионам Англии.

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В конце концов чуда не произошло. Манчестер Сити легко разгромил соперника. Эрлинг Холанд забил по голу в каждом из таймов. Жоау Канселу оформил ассистентский дубль, в активе Фила Фодена гол+ассист.