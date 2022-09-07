Севілья програла Манчестер Сіті в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Севілья жахливо розпочала новий сезон. Лише одне набране очко в Ла Лізі, все інше – поразки. Наївно було сподіватися, що підопічні Хулена Лопетегі зможуть щось протиставити чинним чемпіонам Англії.

Манчестер Сіті розбив Севілью з новими подвигами Холанда, Мілан не зміг дотиснути Зальцбург

Зрештою, дива не сталося. Манчестер Сіті легко розгромив суперника. Ерлінг Холанд забив по голу в кожному з таймів. Жоау Канселу оформив асистентський дубль, в активі Філа Фодена гол+асист.