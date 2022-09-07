Дубль Холанда у відеоогляді матчу Севілья – Манчестер Сіті – 0:4
09:39 - Читать на русском
Севілья програла Манчестер Сіті в рамках 1-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Ерлінг Холанд 20’
Філ Фоден 58’
Ерлінг Холанд 67’
Рубен Діаш 90+2’
20’ Ерлінг Холанд
58’ Філ Фоден
67’ Ерлінг Холанд
90+2’ Рубен Діаш
Севілья жахливо розпочала новий сезон. Лише одне набране очко в Ла Лізі, все інше – поразки. Наївно було сподіватися, що підопічні Хулена Лопетегі зможуть щось протиставити чинним чемпіонам Англії.
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Зрештою, дива не сталося. Манчестер Сіті легко розгромив суперника. Ерлінг Холанд забив по голу в кожному з таймів. Жоау Канселу оформив асистентський дубль, в активі Філа Фодена гол+асист.
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