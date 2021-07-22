Лига чемпионов, второй квалификационный раунд

ПСВ – Галатасарай – 5:1

Голы: Захави, 2, 35, 84, Гётце, 52, 89 – Килинч, 42

ПСВ буквально уничтожил своего соперника и фактически обеспечил себе выход в следующий раунд, где встретится с победителем пары Селтик – Митьюлланд.

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В отчетном матче громко о себе напомнил Марио Гётце – чемпион мира отметился дублем. А вот лидер Галатасарая запомнился негативом – Фернандо Муслера допустил две роковые ошибки. Уже на второй минуте уругвайский голкипер сам привез гол в собственные ворота, а в конце матча вполне мог сделать сейв, но забросил мяч в сетку.