ПСВ легко розгромив Галатасарай в рамках 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд

ПСВ – Галатасарай – 5:1

Голи: Захаві, 2, 35, 84, Гьотце, 52, 89 – Кілінч, 42

ПСВ буквально знищив свого суперника і фактично забезпечив собі вихід у наступний раунд, де зустрінеться з переможцем пари Селтік – Мітьюлланд.

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У звітному матчі гучно про себе нагадав Маріо Гьотце – чемпіон світу відзначився дублем. А от лідер Галатасарая запам'ятався негативом – Фернандо Муслера припустився двох фатальних помилок. Вже на другій хвилині уругвайський голкіпер сам привіз гол у власні ворота, а наприкінці матчу цілком міг здійснити сейв, але закинув м'яч у сітку.